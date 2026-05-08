Primavera: Fiorentina-Cremonese domenica alle 13:00. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina ospita la Cremonese al Viola Park per la penultima giornata del campionato Primavera 1. L'andata era finita 1-1 al centro sportivo Giovanni Arvedi (CR), con i padroni di casa passati in vantaggio e la risposta di Braschi al 73'. Adesso i viola sono più maturi e lottano per un obiettivo concreto: arrivare tra le prime due classificate e, dunque, qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto. I rossogrigi, invece sono ultimi con soli 24 punti e non trovano un risultato utile dal 21 marzo, quando hanno pareggiato col Sassuolo.