La Fiorentina ospita la Cremonese al Viola Park per la penultima giornata del campionato Primavera 1. L'andata era finita 1-1 al centro sportivo Giovanni Arvedi (CR), con i padroni di casa passati in vantaggio e la risposta di Braschi al 73'. Adesso i viola sono più maturi e lottano per un obiettivo concreto: arrivare tra le prime due classificate e, dunque, qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto. I rossogrigi, invece sono ultimi con soli 24 punti e non trovano un risultato utile dal 21 marzo, quando hanno pareggiato col Sassuolo.
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: Fiorentina-Cremonese domenica alle 13:00. Dove vederla in tv e streaming
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Primavera: Fiorentina-Cremonese domenica alle 13:00. Dove vederla in tv e streaming
Scopri dove vedere Fiorentina-Cremonese, penultima giornata del campionato Primavera1. I lombardi sono ormai spacciati, viola: sogno scudetto.
|Fiorentina-Cremonese
|Campionato Primavera 1
|Domenica 10 Maggio 2026, ore 13:00
|Stadio "Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park.
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
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