Dopo aver conquistato la Coppa Italia Primavera contro la Juventus, domenica 3 maggio a Zingonia per la 36ª giornata del campionato Primavera 1 “Trofeo Giacinto Facchetti” 2025-26 l'Atalanta ospita la Fiorentina che lotta per il primo posto in classifica: calcio d’inizio alle ore 13 (diretta su Sportitalia canale 60 DTT – sulla app e sul sito di Sportitalia).
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: Atalanta-Fiorentina, ore 13. Dove vederla in tv e streaming
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Primavera: Atalanta-Fiorentina, ore 13. Dove vederla in tv e streaming
Atalanta e Fiorentina si incrociano dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dei nerazzurri: riusciranno i viola a rovinare la festa?
Nell’ultimo turno di campionato la squadra di mister Bosi ha ottenuto il 12º risultato utile consecutivo sul campo del Torino (0-0), mentre la Fiorentina ha riscosso un successo casalingo contro il Monza (3-1). Nella classifica generale i nerazzurri ricoprono in solitaria la 6ª posizione con 54 punti, la Viola si trova invece al 2º posto a quota 62.
|Atalanta-Fiorentina
|Campionato Primavera 1, 36esima giornata
|Domenica 3 maggio, ore 13
|Centro sportivo Bortolotti, campo 2
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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