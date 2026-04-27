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Galloppa: “Orgoglioso di Kone. Ora chiudiamo in testa il campionato”

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"Siamo andati in crescendo dopo un primo tempo non bello", dice il tecnico dopo il 3-1 al Monza
Redazione VN

La Primavera vince contro il Monza e torna in testa alla classifica. Ai canali ufficiali viola ha parlato il tecnico gigliato Daniele Galloppa:

Contenti perché torniamo primi, ci tenevamo e mi complimento con i ragazzi. Siamo andati in crescendo dopo un primo tempo non bello, ma alla lunga siamo venuti fuori, chi è entrato ha dato una grandissima mano. Mevale Kone? Sono orgoglioso di lui, a Torino con la Juventus è entrato e ha fatto l'assist per la vittoria, oggi è stato determinante. Chiaro che tutti vorrebbero giocare, ma se chi entra reagisce così ne beneficiamo tutti. Il bilancio è senz'altro positivo, ma mancano nove punti e vorrei che la Fiorentina arrivasse davanti a tutti dopo trentotto partite. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare e a giocare da Fiorentina.

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