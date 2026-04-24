L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni ufficiali gigliati in vista dell'importante gara contro il Monza per mantenere la vetta della classifica. Queste le sue parole, partendo da un singolo:
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Galloppa: “Ripresa la vetta. Ora dobbiamo avere la motivazione di rimanerci”
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Galloppa: “Ripresa la vetta. Ora dobbiamo avere la motivazione di rimanerci”
Le parole ai microfoni ufficiali viola dell'allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, in vista del Monza
Inizialmente, in estate, avevo dubbi sul fatto che volesse tornare a giocare in Primavera, anche perché era già andato tra i grandi. Sono stato molto duro con lui perché mi aspettavo un apporto consistente fin dall'inizio della stagione. Sta capendo che ci vuole qualcosa in più.
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Sul Monza—
Ha poco da perdere, possono essere molto liberi di testa. Faranno sicuramente un pressing più alto rispetto a quello a cui siamo abituati.
Sul momento—
Sarà una partita a ritmi molto alti, perché troveremo un Monza spregiudicato. Dobbiamo essere pronti in entrambi i casi a reagire a questo approccio. Abbiamo ripreso la vetta del campionato e adesso dobbiamo avere ancora più motivazione nel chiudere lì davanti a tutte le altre.
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