La Fiorentina Primavera si riprende la vetta della classifica, grazie alla vittoria esterna in rimonta sulla Juventus. I padroni di casa sbloccano la partita alla mezz'ora del primo tempo. Bravi i ragazzi di Galloppa a riprendere la gara prima con la rete di Sadotti, poi con quella di Conti allo scadere.
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Fiorentina Primavera in vetta: rimonta sulla Juventus, Conti uomo rivelazione
La Fiorentina Primavera batte la Juventus e si porta in testa al campionato
Proprio Gabriele Conti, secondo quanto riportato da La Nazione, è la rivelazione della Fiorentina Primavera. Il centrocampista è a quota dieci gol in stagione, prima volta in doppia cifra.
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