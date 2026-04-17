L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club prima della trasferta contro la Juventus. Le sue parole:
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Primavera, Galloppa pre Juventus: “Noi siamo la squadra da battere in un caso”
Daniele Galloppa in vista della trasferta contro la Juventus
Sappiamo che è il momento finale, quindi mi aspetto una risposta caratteriale di una squadra che vuole riprendersi qualcosa in campionato, che ha lasciato per strada punti. Quindi, mi aspetto perlomeno una prestazione mentale da squadra forte.
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Sulla scorsa giornata—
La scorsa è stata una partita strana, non abbiamo fatto bene la fase di non possesso e in fase difensiva abbiamo sbagliato tanto. L'abbiamo analizzata con i ragazzi. Poi, gli episodi sono stati tutti verso una direzione. Non per errori arbitrali, ma rimanere in 10 e poi in 9 è stato condizionante, perché anche in 10 contro 11 la squadra stava facendo meglio dell'avversario. Avevamo creato 3/4 occasioni per pareggiare la partita. Poi, è chiaro che rimanere in 9 è stato il punto di quella partita. Peccato. Ora dobbiamo solo pensare ad andare avanti. Emotivamente ti dà fastidio, la subisci, ma il campionato è talmente equilibrato che se non fai risultato ti saltano sopra. Abbiamo ancora 15 punti a disposizione e dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo.
Sulla Juventus—
E' una squadra che a livello di organizzazione è cresciuta molto, quindi mi aspetto una sfida molto equilibrata. Soprattutto in fase di non possesso. In fase di proposta, provano a fare qualcosa, sappiamo cosa fanno, sono bravi, quindi mi aspetto una partita difficile. Loro come gruppo hanno lavorato tanto insieme, perché i giocatori sono rimasti gli stessi.
Sul momento—
Rincorrere non è un vantaggio, lo dico sempre ai ragazzi. Bisogna imparare a stare nella luce, perché a stare nel buio è più facile. Quindi noi vogliamo tornare davanti. Noi siamo la squadra da battere quando giochiamo da Fiorentina. Quando siamo al completo siamo una squadra forte.
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