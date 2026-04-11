Galloppa: “Contro il Sassuolo sarà tosta. L’eliminazione dalla Coppa uno stimolo”

Ci aspetta una partita complicata, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Conosciamo il loro momento, ma stiamo attraversando una buona fase. Abbiamo due proposte di gioco interessanti, anche se sarà fondamentale analizzare cosa non ha funzionato nell’eliminazione in Coppa Italia contro di loro. Nelle ultime due gare di Coppa avremmo meritato di più. Le motivazioni sono alte, avevamo appena riconquistato la vetta del campionato: difficile avere stimoli maggiori di così.