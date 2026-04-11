Domani alle 13:00 la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro il Sassuolo in una sfida cruciale per la corsa al primo posto, attualmente tornato nelle mani del Cesena. Una partita importante anche per i neroverdi, che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona playout.
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Galloppa: “Contro il Sassuolo sarà tosta. L’eliminazione dalla Coppa uno stimolo”
Il tecnico viola Daniele Galloppa ha presentato il match attraverso i canali ufficiali del club.
Ci aspetta una partita complicata, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Conosciamo il loro momento, ma stiamo attraversando una buona fase. Abbiamo due proposte di gioco interessanti, anche se sarà fondamentale analizzare cosa non ha funzionato nell’eliminazione in Coppa Italia contro di loro. Nelle ultime due gare di Coppa avremmo meritato di più. Le motivazioni sono alte, avevamo appena riconquistato la vetta del campionato: difficile avere stimoli maggiori di così.
La sfida al Sassuolo—
L’eliminazione in Coppa Italia brucia ancora, ma può diventare uno stimolo per cercare il riscatto in campionato. Abbiamo identità e mentalità forti: quello che vogliamo ce lo andiamo a prendere. I ragazzi offrono sempre buone prestazioni, ma ora conta soprattutto vincere. Detto questo, vogliamo prima di tutto imporre il nostro gioco. Il Sassuolo è una squadra abile nel spezzare le partite, quindi mi aspetto una prova di maturità per superare anche questo tipo di difficoltà.
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