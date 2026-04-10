Primavera: Fiorentina-Sassuolo domenica ore 13. Dove vederla in tv e streaming

Alle 13:00 il fischio d'inizio tra Fiorentina e Sassuolo. Dopo la goleada rifilata al Frosinone, vincere domenica è importantissimo per mantenere il titolo di capolista. I neroverdi non stanno passando il loro migliore momento della stagione: dal contendersi le prime posizioni della classifica, adesso lottano per non giocarsi i playout.