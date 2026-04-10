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Primavera: Fiorentina-Sassuolo domenica ore 13. Dove vederla in tv e streaming

Primavera: Fiorentina-Sassuolo domenica ore 13. Dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Scopri come seguire la 33esima giornata del campionato Primavera 1.
Giada Di Stefano

Fiorentina - SassuoloCampionato Primavera 1
Domenica 12 Aprile; ore 13:00Stadio "Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park
TVPrimaveraTv; Canale 61
StreamingSportitalia, app Sportitalia

Alle 13:00 il fischio d'inizio tra Fiorentina e Sassuolo. Dopo la goleada rifilata al Frosinone, vincere domenica è importantissimo per mantenere il titolo di capolista. I neroverdi non stanno passando il loro migliore momento della stagione: dal contendersi le prime posizioni della classifica, adesso lottano per non giocarsi i playout.

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

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