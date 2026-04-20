Il Parma perde e Galloppa ride: Fiorentina Primavera in vetta a 4 turni dalla fine

La Fiorentina Primavera vuole sognare in grande. I viola di Galloppa sono in testa alla classifica

Ancora una volta la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa sta stupendo. La Primavera negli ultimi anni ha collezionato grandi risultati, ed in questa stagione al Viola Park si punta al campionato. Proprio in Campionato la Fiorentina è prima in classifica, dopo la vittoria contro la Juventus.