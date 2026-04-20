Ancora una volta la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa sta stupendo. La Primavera negli ultimi anni ha collezionato grandi risultati, ed in questa stagione al Viola Park si punta al campionato. Proprio in Campionato la Fiorentina è prima in classifica, dopo la vittoria contro la Juventus.
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VIOLA NEWS giovanili Il Parma perde e Galloppa ride: Fiorentina Primavera in vetta a 4 turni dalla fine
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Il Parma perde e Galloppa ride: Fiorentina Primavera in vetta a 4 turni dalla fine
La Fiorentina Primavera vuole sognare in grande. I viola di Galloppa sono in testa alla classifica
I viola attendevano il risultato di Parma-Atalanta, con i ducali che potevano effettuare il controsorpasso alla Fiorentina. L'Atalanta però si è portata a casa il match per 1-0, e Galloppa guarda ancora una volta tutti dall'alto, con un punto di vantaggio sul Parma.
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