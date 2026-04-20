Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili Il Parma perde e Galloppa ride: Fiorentina Primavera in vetta a 4 turni dalla fine

giovanili

Il Parma perde e Galloppa ride: Fiorentina Primavera in vetta a 4 turni dalla fine

Galloppa
La Fiorentina Primavera vuole sognare in grande. I viola di Galloppa sono in testa alla classifica
Redazione VN

Ancora una volta la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa sta stupendo. La Primavera negli ultimi anni ha collezionato grandi risultati, ed in questa stagione al Viola Park si punta al campionato. Proprio in Campionato la Fiorentina è prima in classifica, dopo la vittoria contro la Juventus.

I viola attendevano il risultato di Parma-Atalanta, con i ducali che potevano effettuare il controsorpasso alla Fiorentina. L'Atalanta però si è portata a casa il match per 1-0, e Galloppa guarda ancora una volta tutti dall'alto, con un punto di vantaggio sul Parma.

Leggi anche
Fiorentina Primavera in vetta: rimonta sulla Juventus, Conti uomo rivelazione
Weekend giovanili – Oggi tre LIVE su Violanews

© RIPRODUZIONE RISERVATA