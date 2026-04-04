|Fiorentina- Frosinone
|Campionato Primavera 1
|Lunedì 6 Aprile ore 16:00
|Stadio "Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera, Fiorentina-Frosinone lunedì alle 16:00. Dove vederla in tv e streaming
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Primavera, Fiorentina-Frosinone lunedì alle 16:00. Dove vederla in tv e streaming
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Alle 16 il fischio d'inizio tra Fiorentina e Frosinone. All'andata i viola avevano vinto per 2-1 grazie alle reti di Braschi e Trapani. Oggi la vittoria è ancora più importante per superare la Roma che è stata battuta dall'Atalanta. I ciociari arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna, la Fiorentina dalla vittoria a Cagliari.
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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