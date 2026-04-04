Primavera, Fiorentina-Frosinone lunedì alle 16:00. Dove vederla in tv e streaming

Alle 16 il fischio d'inizio tra Fiorentina e Frosinone. All'andata i viola avevano vinto per 2-1 grazie alle reti di Braschi e Trapani. Oggi la vittoria è ancora più importante per superare la Roma che è stata battuta dall'Atalanta. I ciociari arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna, la Fiorentina dalla vittoria a Cagliari.