La Fiorentina Primavera oggi sfida in trasferta il Cagliari. La squadra di Galloppa è reduce dal pareggio di lunedì in casa contro la Roma, grazie al magnifico gol di Trapani. Il Cagliari, al contrario, ha poco da raccontare: si trova in 18esima posizione, ad un solo punto dalla zona retrocessione, motivo per il quale entrambe le formazioni non possono permettersi di fare passi falsi. I sardi cercano una boccata d'aria, i viola rincorrono la capolista giallorossa.
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VIOLA NEWS giovanili Primavera: Cagliari – Fiorentina domenica alle 11. Dove vederla in tv e streaming
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Primavera: Cagliari – Fiorentina domenica alle 11. Dove vederla in tv e streaming
Scopri con noi dove vedere la 31esima giornata del Campionato Primavera 1.
|Cagliari - Fiorentina
|Campionato Primavera 1
|Domenica 22 Marzo, ore 11:00
|CRAI Sport Center, Cagliari
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