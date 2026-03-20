Galloppa: “Col Cagliari servirà maturità. Non stiamo raccogliendo quanto meritiamo”

Contro la Roma Primavera ho visto segnali molto positivi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una gara di grande livello contro la capolista. Dalla tribuna ho avuto sensazioni davvero buone: ho visto una squadra con personalità, con principi chiari e con un’identità ben riconoscibile. La trasferta di Cagliari, però, credo sia una delle sfide più complicate che possiamo affrontare in questo periodo. In Sardegna trovi spesso vento e condizioni che rendono le partite molto sporche. Inoltre loro hanno cambiato allenatore da un paio di settimane e questo rende tutto ancora più imprevedibile: per noi sarà un test importante per dimostrare maturità. Dovremo essere bravi a superare questo ostacolo con ogni mezzo. Non possiamo permetterci cali di attenzione, perché loro non ci regaleranno nulla sotto il profilo della concentrazione. Noi dobbiamo avere rabbia sportiva, perché non siamo più in testa alla classifica. Loro lotteranno per salvarsi, noi invece dobbiamo reagire perché, per quello che stiamo mostrando, non stiamo raccogliendo quanto meriteremmo.