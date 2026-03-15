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Galloppa sui giovani: “Le lacrime di Braschi e Balbo la mia vittoria più grande”

Galloppa
Le parole di Daniele Galloppa alla vigilia della sfida contro la Roma
Redazione VN

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Roma:

Vista la classifica sarà una gara importante. E' una di quelle belle da giocare, che vorresti sempre vivere: contro un avversario forte e con in palio qualcosa di importante. Lo assomigliano più alla squadra di Gasperini rispetto all'andata, sono cambiati. La Roma è una squadra che ha molta qualità e che in ripartenza fa male, quindi dobbiamo essere il più precisi possibili con la palla.

Braschi

—  

E' chiaro che vogliamo vincere, ma dobbiamo anche far crescere i nostri giovani e farli giocare bene: non è sempre è facile. La vittoria più grande è vedere i ragazzi protagonisti in Serie C, B o anche in prima squadra. A me appaga molto più vedere le lacrime di Balbo o Braschi che tante altre cose.

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