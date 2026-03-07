Galloppa sfida l’Inter: “Loro stanchi per la Youth League, noi vogliamo crescere”

Daniele Galloppa presenta Inter-Fiorentina Primavera: l'analisi del tecnico viola tra entusiasmo e la gestione delle energie

Redazione VN 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 16:57)

Archiviato il successo nel derby dell'Appennino contro il Bologna, la Fiorentina Primavera si prepara a un altro big match d'alta classifica. Domani, alle ore 13:00, i ragazzi di Daniele Galloppa faranno visita all'Inter. (Per le ultime su campionato Primavera segui NumeriCalcio.it)Il tecnico gigliato, ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato il momento dei suoi, partendo proprio dall'ultima vittoria:

"I tre punti portano sempre entusiasmo, ma quella gara ci ha lasciato spunti su cui riflettere. Possiamo e dobbiamo fare meglio sotto diversi aspetti, anche se l'abbraccio del gruppo dopo il gol di Braschi è un segnale di unità che mi è piaciuto molto".

Sulla pressione e l'obiettivo — Galloppa sceglie un approccio filosofico per gestire il peso della classifica: "Le aspettative sono spesso l'anticamera del fallimento. Caricarsi di troppe pressioni è inutile. Il nostro obiettivo è la crescita costante; siamo sempre stati tra le prime due posizioni e questo dimostra che il gruppo è solido e di valore".

L'Inter — Sulla capolista nerazzurra, l'allenatore viola ha le idee chiare: "Hanno una qualità immensa e dominano il possesso palla, ma gli impegni in Youth League potrebbero pesare sulle loro gambe. Mi aspetto un match a viso aperto; hanno una filosofia propositiva che però potrebbe concederci degli spazi invitanti".

La chiave tattica e mentale — Per sbancare Milano servirà una prova di carattere: "Tutto dipende da come i ragazzi approcceranno la sfida. A volte l'obbligo di vincere rischia di far calare la concentrazione. Dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi, non sugli altri: per portare a casa il bottino pieno servirà una prestazione di altissimo livello".