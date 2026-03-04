Viola News
VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Galloppa: “Vincere così non era mai capitato. Fatta nostra una gara sporca”

giovanili

Galloppa: “Vincere così non era mai capitato. Fatta nostra una gara sporca”

Galloppa Primavera Fiorentina
Dopo il 90' arriva il commento del tecnico gigliato
Redazione VN

Così Daniele Galloppa ai canali ufficiali gigliati dopo il 2-1 che la sua Fiorentina ha ottenuto contro il Bologna:

Sapevamo fosse una partita difficile, il Bologna è stato molto bravo a metterci in difficoltà, noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente ed ecco che allora è venuta fuori una gara sporca. Abbiamo rischiato di subire gol più volte, però siamo stati sempre in partita ed alla fine l'abbiamo vinta. Non ci era mai capitato di ottenere i tre punti in questo modo. La nostra reazione dopo lo 0-1? Nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica, gli avversari si chiudevano bene ed erano messi in campo in modo perfetto. Poi è arrivato il loro vantaggio ma da lì è stata un'altra storia, grazie anche ai ragazzi che sono entrati, ci hanno dato una grossa mano. E' stata la vittoria del gruppo, complimenti a tutti. Ora godiamoci questa vittoria, poi da giovedì inizieremo a pensare all'Inter.

