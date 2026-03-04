Così Daniele Galloppa ai canali ufficiali gigliati dopo il 2-1 che la sua Fiorentina ha ottenuto contro il Bologna:
Galloppa: “Vincere così non era mai capitato. Fatta nostra una gara sporca”
Dopo il 90' arriva il commento del tecnico gigliato
Sapevamo fosse una partita difficile, il Bologna è stato molto bravo a metterci in difficoltà, noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente ed ecco che allora è venuta fuori una gara sporca. Abbiamo rischiato di subire gol più volte, però siamo stati sempre in partita ed alla fine l'abbiamo vinta. Non ci era mai capitato di ottenere i tre punti in questo modo. La nostra reazione dopo lo 0-1? Nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica, gli avversari si chiudevano bene ed erano messi in campo in modo perfetto. Poi è arrivato il loro vantaggio ma da lì è stata un'altra storia, grazie anche ai ragazzi che sono entrati, ci hanno dato una grossa mano. E' stata la vittoria del gruppo, complimenti a tutti. Ora godiamoci questa vittoria, poi da giovedì inizieremo a pensare all'Inter.
