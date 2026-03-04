Viola News
Primavera: Fiorentina – Bologna alle 18. Dove vederla in tv e streaming

Ecco dove vedere la gara di Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna.
La Fiorentina Primavera oggi sfida il Bologna, settima in classifica con 5 punti in meno dei viola.

Fiorentina - BolognaCampionato Primavera 1
Mercoledì 4 Marzo 2026“Stadio Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park
TVSportitalia
StreamingSportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

