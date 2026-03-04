La Fiorentina Primavera oggi sfida il Bologna, settima in classifica con 5 punti in meno dei viola.
Primavera: Fiorentina – Bologna alle 18. Dove vederla in tv e streaming
Ecco dove vedere la gara di Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna.
|Fiorentina - Bologna
|Campionato Primavera 1
|Mercoledì 4 Marzo 2026
|“Stadio Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park
|TV
|Sportitalia
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
