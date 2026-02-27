Primavera: Cesena-Fiorentina sabato ore 11. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina Primavera è chiamata a mantenere il posto da capolista sfidando il Cesena in trasferta. Si prospetta una partita insidiosa per i ragazzi di mister Galloppa: i bianconeri ne hanno vinta solo una delle ultime cinque, ma sono in quarta posizione, vogliosi di rimanere a tutti i costi in zona play off.
|Cesena - Fiorentina
|Campionato Primavera 1
|Sabato 28 febbraio, 11:00
|Centro Sportivo "Romagna Centro"
|TV
|Sportitalia
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
