Primavera: Cesena-Fiorentina sabato ore 11. Dove vederla in tv e streaming

Ecco dove vedere Cesena-Fiorentina Primavera.
La Fiorentina Primavera è chiamata a mantenere il posto da capolista sfidando il Cesena in trasferta. Si prospetta una partita insidiosa per i ragazzi di mister Galloppa: i bianconeri ne hanno vinta solo una delle ultime cinque, ma sono in quarta posizione, vogliosi di rimanere a tutti i costi in zona play off.

Cesena - FiorentinaCampionato Primavera 1
Sabato 28 febbraio, 11:00Centro Sportivo "Romagna Centro"
TVSportitalia
StreamingSportitalia

