Sadotti: “Che esperienza in prima squadra! Ed ecco cosa ci ha detto oggi Galloppa”

"Sono molto contento, oltre che per il gol, soprattutto per la vittoria e per esser tornati primi. Sono felice anche per l'ultima esperienza con la prima squadra. Le punizioni? Mi alleno molto durante la settimana per batterle meglio. Nel primo tempo ci avevo già provato ed avevo preso palo, è andata meglio nel secondo. Nel primo tempo, comunque, eravamo partiti bene, anche se abbiamo subito un gol su una ripartenza. Il mister nell'intervallo ci ha detto di continuare a fare bene le nostre cose, come le sappiamo fare, perché quando giochiamo come sappiamo per gli altri è sempre un problema. Credo che il gruppo stia crescendo a livello mentale e che stia imparando a gestire meglio le partite. Sono orgoglioso e contento della mia squadra".