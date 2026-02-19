Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina Primavera è chiamata a superare il Parma, secondo in classifica a pari punti con i viola (43) e ad agganciare la Roma, capolista a +1. La Lazio è invece nona a -8, con 35 punti. Gli azzurri collezionano, in campionato, il doppio delle sconfitte della Fiorentina e sono reduci dal pareggio col Cagliari, preceduto da 3 vittorie consecutive. Di seguito le info su come seguire l'impegno dei ragazzi di Daniele Galloppa.