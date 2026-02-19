Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming

giovanili

Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming

Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Non perderti la sfida tra Fiorentina e Lazio Primavera, ecco dove vederla.
Redazione VN

La Fiorentina Primavera è chiamata a superare il Parma, secondo in classifica a pari punti con i viola (43) e ad agganciare la Roma, capolista a +1. La Lazio è invece nona a -8, con 35 punti. Gli azzurri collezionano, in campionato, il doppio delle sconfitte della Fiorentina e sono reduci dal pareggio col Cagliari, preceduto da 3 vittorie consecutive. Di seguito le info su come seguire l'impegno dei ragazzi di Daniele Galloppa.

Fiorentina - LazioCampionato Primavera 1
Domenica 15 febbraio, 15.00Stadio Curva Fiesole, Viola Park
TVSportitalia
StreamingSportitalia

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

Leggi anche
Primavera, Verona-Fiorentina: ore 15. Dove vederla in tv e streaming
Galloppa: “Contro il Sassuolo abbiamo dominato. Siamo propositivi e subiamo poco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA