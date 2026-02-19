La Fiorentina Primavera è chiamata a superare il Parma, secondo in classifica a pari punti con i viola (43) e ad agganciare la Roma, capolista a +1. La Lazio è invece nona a -8, con 35 punti. Gli azzurri collezionano, in campionato, il doppio delle sconfitte della Fiorentina e sono reduci dal pareggio col Cagliari, preceduto da 3 vittorie consecutive. Di seguito le info su come seguire l'impegno dei ragazzi di Daniele Galloppa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming
giovanili
Primavera, Fiorentina-Lazio sabato alle 15. Dove vederla in tv e streaming
Non perderti la sfida tra Fiorentina e Lazio Primavera, ecco dove vederla.
|Fiorentina - Lazio
|Campionato Primavera 1
|Domenica 15 febbraio, 15.00
|Stadio Curva Fiesole, Viola Park
|TV
|Sportitalia
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA