Primavera, Verona-Fiorentina: domenica ore 15. Dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni riguardanti il prossimo impegno della formazione Primavera
La Fiorentina Primavera è chiamata a difendere il primato in classifica e fa visita al Verona settimo per guardarsi dagli assalti della Roma. I gialloblù, pur reduci dalla sconfitta sul campo della Juventus, hanno messo insieme 3 successi nelle ultime 5 uscite, più dei viola che nello stesso arco di partite ne hanno totalizzati 2, l'ultimo in casa contro il Napoli. Di seguito le info su come seguire l'impegno dei ragazzi di Daniele Galloppa.

Verona-FiorentinaCampionato Primavera 1
Domenica 15 febbraio, 15.00Stadio Aldo Olivieri
TVSportitalia
StreamingSportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

