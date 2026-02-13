Primavera, Verona-Fiorentina: domenica ore 15. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina Primavera è chiamata a difendere il primato in classifica e fa visita al Verona settimo per guardarsi dagli assalti della Roma. I gialloblù, pur reduci dalla sconfitta sul campo della Juventus, hanno messo insieme 3 successi nelle ultime 5 uscite, più dei viola che nello stesso arco di partite ne hanno totalizzati 2, l'ultimo in casa contro il Napoli. Di seguito le info su come seguire l'impegno dei ragazzi di Daniele Galloppa.