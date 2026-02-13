Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club all'anti vigilia della sfida contro il Verona:
Galloppa: "Contro il Sassuolo abbiamo dominato. Siamo propositivi e subiamo poco"
Galloppa: “Contro il Sassuolo abbiamo dominato. Siamo propositivi e subiamo poco”
Le parole di Daniele Galloppa a due giorni dalla sfida contro il Verona
Bisogna fare le scelte più giuste in base a come vediamo i ragazzi negli allenamenti, cercando di dosare le energie. Giochiamo contro una squadra che ha giocato in Coppa Italia come noi e ha avuto il nostro stesso dispendio di energie.
La gara di Coppa Italia—
Vedo che tante squadre ci portano rispetto e sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché anche contro il Sassuolo abbiamo dominato in lungo e in largo, poi il risultatonon è stato quello che volevamo. È chiaro che lo strascico c'è stato perché pensavo di riuscire ad arrivare in fondo alla coppa e i ragazzi devono vivere questa delusione come un qualcosa di non meritato che ci hanno tolto, così da capire che possiamo fare qualcosa di più.
Verso il Verona—
Ormai l'interpretazione della partita è sempre giusta, siamo cresciuti molto su questo aspetto. Ma ce ne sono altri da migliorare. Siamo una squadra riconoscibile e sono contento perché riceviamo sempre complimenti dagli avversari. La Fiorentina è una squadra che spesso propone e subisce poco.
