Galloppa: “Contro il Sassuolo abbiamo dominato. Siamo propositivi e subiamo poco”

Le parole di Daniele Galloppa a due giorni dalla sfida contro il Verona
Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club all'anti vigilia della sfida contro il Verona:

Bisogna fare le scelte più giuste in base a come vediamo i ragazzi negli allenamenti, cercando di dosare le energie. Giochiamo contro una squadra che ha giocato in Coppa Italia come noi e ha avuto il nostro stesso dispendio di energie.

La gara di Coppa Italia

—  

Vedo che tante squadre ci portano rispetto e sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché anche contro il Sassuolo abbiamo dominato in lungo e in largo, poi il risultatonon è stato quello che volevamo. È chiaro che lo strascico c'è stato perché pensavo di riuscire ad arrivare in fondo alla coppa e i ragazzi devono vivere questa delusione come un qualcosa di non meritato che ci hanno tolto, così da capire che possiamo fare qualcosa di più.

Verso il Verona

—  

Ormai l'interpretazione della partita è sempre giusta, siamo cresciuti molto su questo aspetto. Ma ce ne sono altri da migliorare. Siamo una squadra riconoscibile e sono contento perché riceviamo sempre complimenti dagli avversari. La Fiorentina è una squadra che spesso propone e subisce poco.

