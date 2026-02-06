Dopo il pareggio ottenuto settimana scorsa contro il Torino, la Fiorentina Primavera si prepara a tornare in campo contro il Napoli. Una sfida delicata che richiede massima concentrazione, vista la terza posizione in classifica dei viola. Alla vigilia del match, il tecnico Daniele Galloppa ha analizzato il momento dei suoi ragazzi attraverso i canali ufficiali della società:
la vigilia
Galloppa: “Conosciamo le insidie del Napoli. Portiamoci dietro la rabbia di Torino”
"Il Napoli lo conosciamo molto bene: sappiamo cosa ci aspetta e ne conosciamo tutte le insidie. Siamo però consapevoli che, se facciamo le nostre cose, possiamo prendere in mano la partita. Le due precedenti sfide contro gli azzurri sono state molto diverse: all'andata ce la siamo complicata subito e non siamo riusciti a trovare sviluppi; in Coppa Italia, invece, abbiamo dominato il match, pur facendo fatica a chiuderlo. Entrambe le prestazioni ci aiuteranno a interpretare meglio la gara di domani."
Torino—
"Erano tre punti meritati, per questo ci è rimasto molto amaro in bocca. Abbiamo creato tanto e dobbiamo portarci dentro la rabbia di chi sa di aver lasciato qualcosa per strada. Sappiamo bene cosa migliorare: dobbiamo essere più cinici davanti alla porta, perché produciamo molto ma non riusciamo a concretizzare quanto creato".
