Un'altra partita in cui la Fiorentina Primavera di Galloppa ha prodotto tante occasioni, ma ne concretizza solo una e, diversamente dal confronto con il Genoa, stavolta non è riuscita comunque a vincere. A Orbassano è finita 1-1 tra il Torino e i viola, con Zaia a rispondere al 92' al vantaggio di Braschi al 19'.
Primavera, scintille Galloppa-arbitro: "Ca**o, è fallo netto". Poi rosso al vice
Una pillola dall'accesa sfida pareggiata contro il Torino
Sportitalia ha diffuso un video relativo all'espulsione del vice del tecnico gigliato Daniele Galloppa: un confronto con il direttore di gara al 77' dopo un fallo non fischiato, Galloppa cerca di spiegarsi ma viene fermato: "Lei deve stare zitto, sto parlando io", si sente dai microfoni laterali. La Fiorentina ha perso la vetta solitaria della classifica e dovrà lavorare nei prossimi giorni per riconquistarla.
