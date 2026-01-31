Viola News
Primavera, scintille Galloppa-arbitro: “Ca**o, è fallo netto”. Poi rosso al vice

Una pillola dall'accesa sfida pareggiata contro il Torino
Un'altra partita in cui la Fiorentina Primavera di Galloppa ha prodotto tante occasioni, ma ne concretizza solo una e, diversamente dal confronto con il Genoa, stavolta non è riuscita comunque a vincere. A Orbassano è finita 1-1 tra il Torino e i viola, con Zaia a rispondere al 92' al vantaggio di Braschi al 19'.

Sportitalia ha diffuso un video relativo all'espulsione del vice del tecnico gigliato Daniele Galloppa: un confronto con il direttore di gara al 77' dopo un fallo non fischiato, Galloppa cerca di spiegarsi ma viene fermato: "Lei deve stare zitto, sto parlando io", si sente dai microfoni laterali. La Fiorentina ha perso la vetta solitaria della classifica e dovrà lavorare nei prossimi giorni per riconquistarla.

