Primavera, scintille Galloppa-arbitro: “Ca**o, è fallo netto”. Poi rosso al vice

Un'altra partita in cui la Fiorentina Primavera di Galloppa ha prodotto tante occasioni, ma ne concretizza solo una e, diversamente dal confronto con il Genoa, stavolta non è riuscita comunque a vincere. A Orbassano è finita 1-1 tra il Torino e i viola, con Zaia a rispondere al 92' al vantaggio di Braschi al 19'.