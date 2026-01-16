L'allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel post partita di Milan-Fiorentina:
Primavera, Galloppa: “Un buon punto. Complimenti ai ragazzi per la mentalità”
Le parole di Daniele Galloppa dopo il pari tra Milan e Fiorentina
Penso sia un buon punto dato che abbiamo recuperato la gara all'ultimo. E' stata una partita strana, con tanti episodi: abbiamo segnato, poi abbiamo preso gol subito. Faccio i complimenti ai ragazzi per l'attitudine che è stata quella giusta fino alla fine così come l'atteggiamento, di una squadra che non vuole mollare mai fino all'ultimo. Dobbiamo fare tesoro di questa mentalità dato che le partite sono tutte in bilico fino alla fine.
