Galloppa: “L’avversario da battere siamo noi. Sarà un mese con partite difficili”

La Fiorentina Primavera, grazie alla vittoria contro la Juventus, si è laureata campione d'inverno. Il tecnico Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Milan:
Il tecnico della Fiorentina Primavera in vista della prossima partita di campionato contro il Milan
E' una partita importante contro un avversario forte. Emotivamente è una partita che si prepara da sola, ma sul campo va preparata bene. Il Milan ha individualità importanti, all'andata è stata equilibrata. È un momento pressante e delicato: per affrontarlo bisogna lavorare con energia. Ho detto alla squadra che questo sarà un mese complicato con molte partite difficili, ma allo stesso tempo anche le altre squadre quando si preparano contro di noi hanno delle difficoltà. Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. L'avversario più grande da battere siamo noi stessi. Se siamo concentrati a migliorarci i problemi sono per gli altri.
