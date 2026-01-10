Galloppa: “Chi avrà più continuità rimarrà in vetta. Ecco dove dobbiamo migliorare”

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni ufficiali viola in vista del match contro la Juventus in programma domani. Queste le sue parole:
Che tipo di campionato sia lo dice la classifica stessa. Non penso che ci sia un altro campionato in Europa con tutte queste squadre in così pochi punti. E' molto equilibrato, quindi la squadra che riesce a dare più continuità probabilmente riuscirà a rimanere in vetta fino alla fine. Come si gestisce questa situazione? Lavorando sul quotidiano, pensando di partita in partita e cercando di migliore ciò che serve. Consapevoli del fatto che le cose che abbiamo ottenuto ce le siamo guadagnate e così dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo migliorare l'attenzione in fase di non possesso, perché puntualmente alla prima occasione prendiamo sempre gol. Oltre a questo, vedo molte cose positive. Abbiamo rimontato due partite in trasferta con un uomo in meno, meritando di vincerle. Abbiamo comunque fatto un ottima partita in Coppa Italia tre giorni fa. La squadra c'è, c'è un'idea, una mentalità. La Juventus? Ha delle individualità forti, che prova a giocare la palla. A volte ti viene a prendere forte e altre ti aspetta, quindi non so come verrà da noi. Ci faremo trovare pronti.
