Coppa Italia Primavera: la Fiorentina conosce l’avversaria degli ottavi

Si è giocato il sedicesimo di finale che interessava la Fiorentina in Coppa Italia Primavera: pioggia di gol tra Cesena e Napoli, 4-5 per gli azzurri che quindi avanzano agli ottavi e troveranno la formazione di Galloppa, prima in campionato con 26 punti in tredici turni e, ironia della sorte, prossima avversaria nel weekend della 14esima giornata.