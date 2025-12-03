Si è giocato il sedicesimo di finale che interessava la Fiorentina in Coppa Italia Primavera: pioggia di gol tra Cesena e Napoli, 4-5 per gli azzurri che quindi avanzano agli ottavi e troveranno la formazione di Galloppa, prima in campionato con 26 punti in tredici turni e, ironia della sorte, prossima avversaria nel weekend della 14esima giornata.
Coppa Italia Primavera: la Fiorentina conosce l’avversaria degli ottavi
Ecco tutto quel che si sa sul prossimo atto della coppa che recentemente tante volte ha sorriso ai viola
La sfida che vale i quarti si giocherà il prossimo martedì 7 gennaio, con orario e diretta tv ancora da definire. Cinque volte negli ultimi sette anni la Fiorentina ha alzato il trofeo, e anche quest'anno l'obiettivo è chiaro. Dal Napoli in avanti.
