Montenegro: “La chiamata della Fiorentina accolta con gioia. Ecco il mio sogno”

Le parole di Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 della Primavera della Fiorentina: dal ritiro con la prima squadra al sogno
Il centrocampista classe 2007 della Fiorentina Primavera, arrivato in viola questa estate e per gran parte insieme alla prima squadra per il ritiro al Viola Park, Luca Montenegro, ha parlato così ai canali ufficiali viola:

La chiamata della Fiorentina l'ho accolta con grande gioia, si tratta di un club importante. Ritiro estivo? Far parte della prima squadra è stata una grande emozione, anche il gol che ho fatto contro il Grosseto in amichevole.

Su Galloppa e la Primavera

Con il mister e il gruppo mi trovo molto bene, ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno dato. A Firenze mi trovo benissimo, è una bellissima città. Poi il Viola Park è veramente immenso.

Sul suo sogno

Voglio giocare ad alti livello, spero di fare un bel percorso.

