Il centrocampista classe 2007 della Fiorentina Primavera, arrivato in viola questa estate e per gran parte insieme alla prima squadra per il ritiro al Viola Park, Luca Montenegro, ha parlato così ai canali ufficiali viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Montenegro: “La chiamata della Fiorentina accolta con gioia. Ecco il mio sogno”
giovanili
Montenegro: “La chiamata della Fiorentina accolta con gioia. Ecco il mio sogno”
Le parole di Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 della Primavera della Fiorentina: dal ritiro con la prima squadra al sogno
La chiamata della Fiorentina l'ho accolta con grande gioia, si tratta di un club importante. Ritiro estivo? Far parte della prima squadra è stata una grande emozione, anche il gol che ho fatto contro il Grosseto in amichevole.
LEGGI ANCHE
Su Galloppa e la Primavera—
Con il mister e il gruppo mi trovo molto bene, ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno dato. A Firenze mi trovo benissimo, è una bellissima città. Poi il Viola Park è veramente immenso.
Sul suo sogno—
Voglio giocare ad alti livello, spero di fare un bel percorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA