Primavera, Galloppa: “Consapevoli dell’opportunità che abbiamo, ma non sarà facile”

Il tecnico viola, parlando ai canali ufficiali della società, ha sottolineato la complessità della sfida: “Affrontiamo un avversario difficile. Conosciamo bene la squadra, anche perché alla guida c’è ancora Bigica e sappiamo come impostano le partite. Ci attende un incontro serio, contro un gruppo che sa complicare le gare agli avversari”.

Galloppa ha poi evidenziato l’importanza della concentrazione e della mentalità: “Le squadre allenate da Emiliano sono sempre organizzate e impegnative da affrontare. Sono sicuro che i ragazzi siano consapevoli del valore della partita e dell’opportunità di allungare in classifica. Daranno il massimo sul campo”.