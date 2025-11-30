La Fiorentina Primavera ha l’opportunità di rafforzare la sua posizione in vetta alla classifica. Dopo i risultati della giornata di ieri, con Roma e Parma fermate rispettivamente, la squadra guidata da Daniele Galloppa può portarsi a +4 in caso di successo nel match di oggi contro il Sassuolo, in programma alle 16. Attualmente, la Fiorentina Primavera mantiene un vantaggio di un punto sulle inseguitrici.
giovanili
Primavera, Galloppa: “Consapevoli dell’opportunità che abbiamo, ma non sarà facile”
Il tecnico viola, parlando ai canali ufficiali della società, ha sottolineato la complessità della sfida: “Affrontiamo un avversario difficile. Conosciamo bene la squadra, anche perché alla guida c’è ancora Bigica e sappiamo come impostano le partite. Ci attende un incontro serio, contro un gruppo che sa complicare le gare agli avversari”.
Galloppa ha poi evidenziato l’importanza della concentrazione e della mentalità: “Le squadre allenate da Emiliano sono sempre organizzate e impegnative da affrontare. Sono sicuro che i ragazzi siano consapevoli del valore della partita e dell’opportunità di allungare in classifica. Daranno il massimo sul campo”.
Con la vittoria odierna, la Fiorentina Primavera potrebbe quindi rafforzare il primato, mettendo pressione sulle dirette rivali e consolidando un momento importante della stagione.
