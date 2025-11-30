Primavera, Galloppa: “Consapevoli dell’opportunità che abbiamo, ma non sarà facile”

Viola News
Galloppa prepara la Fiorentina Primavera al match contro il Sassuolo: ‘Sarà dura, ma possiamo allungare in classifica
La Fiorentina Primavera ha l’opportunità di rafforzare la sua posizione in vetta alla classifica. Dopo i risultati della giornata di ieri, con Roma e Parma fermate rispettivamente, la squadra guidata da Daniele Galloppa può portarsi a +4 in caso di successo nel match di oggi contro il Sassuolo, in programma alle 16. Attualmente, la Fiorentina Primavera mantiene un vantaggio di un punto sulle inseguitrici.

Il tecnico viola, parlando ai canali ufficiali della società, ha sottolineato la complessità della sfida: “Affrontiamo un avversario difficile. Conosciamo bene la squadra, anche perché alla guida c’è ancora Bigica e sappiamo come impostano le partite. Ci attende un incontro serio, contro un gruppo che sa complicare le gare agli avversari”.

Galloppa ha poi evidenziato l’importanza della concentrazione e della mentalità: “Le squadre allenate da Emiliano sono sempre organizzate e impegnative da affrontare. Sono sicuro che i ragazzi siano consapevoli del valore della partita e dell’opportunità di allungare in classifica. Daranno il massimo sul campo”.

Con la vittoria odierna, la Fiorentina Primavera potrebbe quindi rafforzare il primato, mettendo pressione sulle dirette rivali e consolidando un momento importante della stagione.

