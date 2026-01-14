Piergiorgio Bonanno, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla sua esperienza in maglia viola:
Primavera, Bonanno: “Firenze è diventata casa. Cosa ho imparato da Galloppa”
Il centrocampista della Primavera, Piergiorgio Bonanno, ha parlato ai canali ufficiali del club
Firenze è diventata casa, ormai è come una famiglia. Crescere qui è stato fantastico e con il Viola Park tutto è migliorato. Ogni ragazzo sogna di crescere in una struttura così. Sono onorato. Due figure mi hanno aiutato molto: mister Capparella che ho avuto per tre anni ed è stato importante sia in campo che fuori. Mi ha fatto capire quanto posso essere forte e quanto è corto il gap con la prima squadra. Bisogna crederci sempre. L'altro è il direttore (Valentino Angeloni) che mi ha fatto capire quanto siamo fortunati.
Su Galloppa—
Per me è una persona fondamentale. Da lui ho imparato quanto siano importanti i dettagli. Studia e ha grande passione per questo sport.
