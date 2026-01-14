Viola News
Primavera, Bonanno: “Firenze è diventata casa. Cosa ho imparato da Galloppa”

Il centrocampista della Primavera, Piergiorgio Bonanno, ha parlato ai canali ufficiali del club
Redazione VN

Piergiorgio Bonanno, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla sua esperienza in maglia viola:

Firenze è diventata casa, ormai è come una famiglia. Crescere qui è stato fantastico e con il Viola Park tutto è migliorato. Ogni ragazzo sogna di crescere in una struttura così. Sono onorato. Due figure mi hanno aiutato molto: mister Capparella che ho avuto per tre anni ed è stato importante sia in campo che fuori. Mi ha fatto capire quanto posso essere forte e quanto è corto il gap con la prima squadra. Bisogna crederci sempre. L'altro è il direttore (Valentino Angeloni) che mi ha fatto capire quanto siamo fortunati.

Su Galloppa

Per me è una persona fondamentale. Da lui ho imparato quanto siano importanti i dettagli. Studia e ha grande passione per questo sport.

