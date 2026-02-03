Primavera ai saluti: due attaccanti 2007 sbarcano in Primavera 2

Diallo e Maiorana, dopo non aver trovato spazio nella primavera di Galloppa, si trasferiscono... ma con due formule diverse.
La Fiorentina saluta due attaccanti del 2007: Maiorana al Venezia, Diallo al Sudtirol
La Fiorentina continua a muoversi sul fronte del settore giovanile e ufficializza la partenza di due attaccanti classe 2007. Stefano Maiorana e Alpha Mamadou Diallo lasciano Firenze per proseguire il loro percorso di crescita nel campionato Primavera 2, seppur con formule differenti.
Maiorana al Venezia a titolo definitivo
Stefano Maiorana si trasferisce a titolo definitivo al Venezia, club che milita nel campionato Primavera 2. Una scelta che apre per il giovane attaccante un nuovo capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di trovare continuità e spazio in un contesto competitivo che punta molto sulla valorizzazione dei giovani.
Diallo al Sudtirol in prestito secco
Percorso diverso per Alpha Mamadou Diallo, che passa al Sudtirol con la formula del prestito secco. L’attaccante classe 2007 disputerà la seconda parte della stagione in Primavera 2 per poi fare ritorno a Firenze nel mese di giugno, rientrando così nel progetto tecnico viola.
Due operazioni che confermano l’attenzione della Fiorentina nel gestire il percorso dei propri giovani, cercando soluzioni utili allo sviluppo individuale dei calciatori e al loro futuro in maglia viola.