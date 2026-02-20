Galloppa: “Spero che i ragazzi vogliano riprendersi la vetta. Lazio? Squadra fisica”

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Lazio:
Le indicazioni sono state un po' le stesse nelle ultime partite in cui portiamo a casa poco, quindi abbiamo cercato di lavorare sugli ultimi metri. E' stato complicato lavorare perché molti ragazzi sono saliti in prima squadra. Il risultato ti sposta l'umore, ma la prestazione rimane quindi dobbiamo continuare così. Nelle ultime partite siamo stati equilibrati, concedere di meno è difficile. Dobbiamo essere più bravi e più attenti anche in quella situazione, ma continuando a proporre un certo tipo di calcio che secondo me ti dà dei vantaggi.
Vedo il gruppo sereno, ma dispiaciuto perché non hanno raccolto quello che meritavano. Mi auguro che abbiano dentro quella voglia di andarsi a riprendere la vetta della classifica, di metterci dentro tutto quello che hanno per riportare la Fiorentina più in alto possibile.
Sono una squadra molto fisica che però ha due importanti assenze davanti, quindi in attacco giocheranno ragazzi più tecnici e rapidi, che danno meno riferimenti. Attaccano di più la profondità, sappiamo che caratteristiche hanno. Vorrei che gestissimo la partita, dobbiamo essere bravi a non concedere le ripartenze.
