Galloppa: “Felici della vetta, ma col Cesena servirà massima attenzione”

È sempre positivo trovarsi nelle prime posizioni della classifica: siamo felici di essere tornati in vetta, ma il campionato è ancora lungo e ci aspettano molte partite. Andiamo ad affrontare questa gara consapevoli del fatto di essere primi. Credo che il Cesena cambi molto tra le gare giocate in casa e quelle in trasferta. In casa è la squadra che ha raccolto più punti, anche perché gioca su un campo piccolo: sa difendersi bene e riesce a segnare con continuità. Questo modo di stare in campo gli ha portato diversi benefici, quindi dovremo prestare grande attenzione. La differenza la fa sempre il modo in cui si interpreta la partita, mantenere alta la concentrazione e credere in quello che si fa. Per ottenere risultati importanti la strada è sempre la stessa: la continuità nelle prestazioni e nell’atteggiamento è ciò che fa davvero la differenza. L’inizio della gara è fondamentale, perché può indirizzare la partita da una parte o dall’altra. A Verona, per esempio, ci è capitato di subire gol subito e questo ha complicato tutto. Dobbiamo partire con un atteggiamento positivo. In questi giorni stiamo lavorando molto sugli ultimi venti metri, un aspetto in cui possiamo migliorare rispetto a quanto abbiamo creato finora: mi auguro che riusciremo a segnare tanti gol.