Primavera: Inter – Fiorentina domenica alle 13. Dove vederla in tv e streaming

Scorpi con noi dove vedere Inter - Fiorentina Primavera 1.
La Fiorentina Primavera oggi sfida in trasferta l'Inter, reduce dal pareggio col Parma che non la smuove dai suoi 40 punti, 9 in meno dei viola. I ragazzi di mister Galloppa, invece, si lasciano alle spalle la vittoria in rimonta sul Bologna. Al gol di N'Diaye hanno risposto entrambi i centravanti viola: prima Jallow, poi Braschi su rigore.

Inter - Fiorentina Campionato Primavera 1
Domenica 8 Marzo 2026, ore 13:00Konami Youth Center, Milano.
TVSportitalia
StreamingSportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

