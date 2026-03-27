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Campionato Primavera, semifinale e finale al Viola Park: il comunicato

Campionato Primavera, semifinale e finale al Viola Park: il comunicato - immagine 1
Il comunicato della Lega Serie A sul campionato Primavera
Redazione VN

La Lega Serie A ha comunicato la sede e il programma delle gare del campionato Primavera. Le quattro Società classificatesi al 3°, 4°, 5° e 6° posto al termine della Prima Fase, disputano le due gare del 1° Turno in casa della Società meglio classificata e sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:

  • gara 1 4ª classificata vs 5ª classificata - giovedì 21 maggio 2026

  • gara 2 3ª classificata vs 6ª classificata – venerdì 22 maggio 2026

    • Le quattro Società qualificate alle Semifinali disputano le gare di Semifinale e la Finale nella sede designata dal Consiglio di Lega con apposita delibera (Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli). La finale, che si disputerà giovedì 28 maggio, verrà giocata sempre al Viola Park.

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