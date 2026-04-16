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Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming

Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming - immagine 1
Scopri come e dove seguire l'anticipo della 34esima giornata del campionato Primavera 1: si sfidano Juventus e Fiorentina.
Redazione VN

Juventus-FiorentinaCampionato Primavera 1, anticipo 34esima giornata
Sabato 18 Aprile, ore 11:00Juventus Center Ale & Ricky, Vinovo (TO)
TVSportitalia; Canale 60
StreamingSportitalia, app Sportitalia

Alle 11:00 il fischio d'inizio tra Juventus e Fiorentina a Vinovo. Al Viola Park, i viola avevano vinto per 2-0 grazie alla rete di Sadotti ed un autogol. Oggi la vittoria è ancora più importante per agganciare e cercare di superare Cesena e Parma, prime a parimerito.

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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