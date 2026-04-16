|Juventus-Fiorentina
|Campionato Primavera 1, anticipo 34esima giornata
|Sabato 18 Aprile, ore 11:00
|Juventus Center Ale & Ricky, Vinovo (TO)
|TV
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming
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Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming
Scopri come e dove seguire l'anticipo della 34esima giornata del campionato Primavera 1: si sfidano Juventus e Fiorentina.
Alle 11:00 il fischio d'inizio tra Juventus e Fiorentina a Vinovo. Al Viola Park, i viola avevano vinto per 2-0 grazie alla rete di Sadotti ed un autogol. Oggi la vittoria è ancora più importante per agganciare e cercare di superare Cesena e Parma, prime a parimerito.
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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