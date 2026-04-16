Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming

Scopri come e dove seguire l'anticipo della 34esima giornata del campionato Primavera 1: si sfidano Juventus e Fiorentina.

Alle 11:00 il fischio d'inizio tra Juventus e Fiorentina a Vinovo. Al Viola Park, i viola avevano vinto per 2-0 grazie alla rete di Sadotti ed un autogol. Oggi la vittoria è ancora più importante per agganciare e cercare di superare Cesena e Parma, prime a parimerito.