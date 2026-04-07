È l’ora di Gabriele Conti: la Primavera ha un bomber travestito da mediano

Gabriele Conti: chi è il il mediano della Primavera viola, autore di un'incredibile tripletta con il Frosinone. Ha collaborato Giada Di Stefano

Aly Kebe 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 14:07)

Durante questa stagione, abbiamo già approfondito le storie di numerosi calciatori della Fiorentina Primavera, protagonista fin qui di un’annata ai vertici. Oggi aggiungiamo un altro tassello a questo meraviglioso mosaico di giovani talenti partiti con un sogno e che ora hanno la possibilità di continuare a coltivarlo.

Oggi parliamo di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006 autore di una splendida tripletta contro il Frosinone che ha permesso ai ragazzi di Galloppa di tornare in testa alla classifica del campionato Primavera.

Una carriera all'insegna del viola — Venuto al mondo l'11 settembre 2006 a Bagno a Ripoli, la carriera calcistica di Gabriele Conti nasce, cresce e corre tutt'ora nelle giovanili viola delle quali fa parte dalla tenera età di 7 anni. Stringe fin da subito un'amicizia fraterna con Tommaso Rubino che dura tutt'oggi e ha aiutato Conti a crescere come persona prima che come calciatore.

Da sempre avvezzo al gol, il suo sogno era quello di giocare come punta centrale e segnare con continuità. Con il passare degli anni, però, gli allenatori ne hanno arretrato il raggio d’azione fino al centrocampo. Il fiuto del gol, tuttavia, non è mai venuto meno e continua a caratterizzare il suo stile di gioco anche oggi, nonostante il ruolo da mediano.

Difatti, nonostante una posizione abbastanza arretrata, nelle ultime tre stagioni fra Primavera, giovanili e professionisti Conti ha realizzato ben 21 reti condite da 4 assist. Numeri importanti considerando che stiamo parlando di un mediano.

Un anno in serie D per imparare dai grandi — A dieci anni dal suo arrivo in viola, per Conti arriva anche la prima esperienza lontano da Firenze: il trasferimento alla Pro Palazzolo, in Serie D, e la prima vera occasione di confrontarsi con il calcio dei grandi.

Nonostante la difficoltà di lasciare, seppur temporaneamente, il suo ambiente, questa esperienza si è rivelata fondamentale per la sua crescita, sia dal punto di vista tecnico che mentale. La stagione si chiude con ottimi numeri (5 gol e 3 assist) e con una consapevolezza nuova, che ha arricchito il suo bagaglio da calciatore al rientro alla Fiorentina.

Un mediano col "vizio" del gol — Dal punto di vista tecnico, Conti si presenta come un prospetto molto interessante. È dotato di grande corsa, visione di gioco, ottime doti balistiche, abilità nei calci piazzati e, soprattutto, di un notevole senso del gol.

Si è affermato come una pedina fondamentale nel centrocampo di mister Galloppa. Seguendo le orme di giocatori come Nainggolan e Valverde, ama inserirsi dalla mediana per andare alla conclusione, senza trascurare i compiti difensivi.

Se potesse “rubare” alcune qualità ai compagni per migliorarsi ulteriormente, sceglierebbe il dribbling di Puzzoli, il sinistro di Deli e l’intelligenza tattica di Trapani.

Obiettivo prima squadra e un pensierino alla nazionale... — Oltre al campionato Primavera, obiettivo a breve termine, Conti guarda già alla prima squadra. Per lui, fiorentino, esordire con la maglia viola rappresenterebbe non solo un traguardo, ma la realizzazione di un sogno.

Allo stesso tempo non si pone limiti: continuare a crescere, offrire prestazioni di alto livello e, magari un giorno, conquistare anche una convocazione in Nazionale.

Sognare non costa nulla. Conti, in fondo, il suo sogno ha già iniziato a viverlo. E noi non possiamo che augurargli di raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato.