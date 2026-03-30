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Buon weekend per le giovanili viola: tutti i risultati e le classifiche

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Buon fine settimana per il settore giovanile della Fiorentina, che ottiene tre successi, un pareggio e una sconfitta. Scopri tutte le partite e le classifiche aggiornate.
Iacopo Salvatori

PRIMAVERA MASCHILE: Sosta nazionale [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

PRIMAVERA FEMMINILE: Domenica alle 12:30 la Juventus, capolista, ha ospitato la Fiorentina in un incontro terminato a reti bianche. Con questo pareggio i bianconeri hanno mantenuto la prima posizione in classifica a pari punti con la Roma, mentre le viola hanno preservato l’ottava piazza.

UNDER 18: La Fiorentina, reduce dallo storico successo nella Viareggio Cup, era impegnata nella trasferta di Napoli. Purtroppo, i ragazzi di mister Capparella hanno subito una sconfitta per 2-0, che non consente ai viola di risalire la classifica. I gigliati restano così fermi all’ottavo posto, a otto punti dalla prima posizione utile per i play-off, occupata proprio dai partenopei.

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UNDER 17: I ragazzi di mister Fusco giocheranno giovedì 2 aprile.

UNDER 16: Domenica al Viola Park la Fiorentina ha battuto il Lecce per 3-2, i viola hanno saputo domare una partita rocambolesca e ricca di emozioni. La tripletta di Barzagli ha regalato un successo non scontato, visti gli oltre 54 minuti in inferiorità numerica dei ragazzi di mister Cristiani. Con questi tre punti i gigliati mantengono la vetta della classifica insieme alla Roma, entrambe a quota 55. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente: LINK.

UNDER 15: Domenica alle ore 10:00 i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti per 2-0 contro un buon Lecce, che ha saputo essere pericoloso in alcune situazioni. La Fiorentina mantiene così il terzo posto a pari punti con l'Empoli, entrambe ferme a quota 45 punti. Il prossimo appuntamento dei viola sarà domenica 12 aprile fuori casa contro il Bari, attualmente 9° in classifica. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente: LINK.

UNDER 14: Ormai una garanzia i classe 2012, che domenica alle 14:00 hanno ospitato il Livorno al Viola Park, conducendo l’ennesima ottima prestazione stagionale. Grazie alle reti di Bini, Larrea, Ruffoli e Santoro i viola si sono imposti per 4-0, concludendo così al primo posto in classifica la prima fase dei giovanissimi professionisti; adesso i gigliati dovranno recuperare le forze in vista della seconda fase interregionale a cui hanno ottenuto l’accesso.

 

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