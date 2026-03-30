Buon weekend per le giovanili viola: tutti i risultati e le classifiche

UNDER 17: I ragazzi di mister Fusco giocheranno giovedì 2 aprile.

UNDER 16: Domenica al Viola Park la Fiorentina ha battuto il Lecce per 3-2, i viola hanno saputo domare una partita rocambolesca e ricca di emozioni. La tripletta di Barzagli ha regalato un successo non scontato, visti gli oltre 54 minuti in inferiorità numerica dei ragazzi di mister Cristiani. Con questi tre punti i gigliati mantengono la vetta della classifica insieme alla Roma, entrambe a quota 55. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente: LINK.

UNDER 15: Domenica alle ore 10:00 i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti per 2-0 contro un buon Lecce, che ha saputo essere pericoloso in alcune situazioni. La Fiorentina mantiene così il terzo posto a pari punti con l'Empoli, entrambe ferme a quota 45 punti. Il prossimo appuntamento dei viola sarà domenica 12 aprile fuori casa contro il Bari, attualmente 9° in classifica. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente: LINK.

UNDER 14: Ormai una garanzia i classe 2012, che domenica alle 14:00 hanno ospitato il Livorno al Viola Park, conducendo l’ennesima ottima prestazione stagionale. Grazie alle reti di Bini, Larrea, Ruffoli e Santoro i viola si sono imposti per 4-0, concludendo così al primo posto in classifica la prima fase dei giovanissimi professionisti; adesso i gigliati dovranno recuperare le forze in vista della seconda fase interregionale a cui hanno ottenuto l’accesso.