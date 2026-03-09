Viola News
Ottimo weekend per le giovanili, vincono tutte tranne la Primavera: tutti i risultati

Scopri come è andato il fine settimana in viola. A voi tutti i risultati del settore giovanile.
Come ogni fine settimana, vi proponiamo il recap dei risultati delle giovanili, che non hanno convinto come siamo abituati a vedere.

PRIMAVERA: Inter 3-2 Fiorentina

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Bologna, i ragazzi di Galloppa non sono riusciti a bissare il successo di mercoledì scorso. Nonostante una buona prestazione, a vincere sono i nerazzurri in zona Cesarini ribaltando il risultato negli ultimissimi minuti. Ai viola non basta un super Puzzoli autore di una doppietta e di una grandissima prestazione.

PRIMAVERA FEMMINILE: Turno di riposo

Viareggio Cup 1ª giornata : Fiorentina 5-1 Vis Pesaro

Buona la prima per i ragazzi di mister Capparella che, travolgono con un convincente 5-1, la Vis Pesaro nella prima giornata della 76ª Viareggio Cup. Manita viola e buone sensazioni in vista delle prossime partite del torneo. Testa già a mercoledì prossimo quando i gigliati scenderanno nuovamente in campo per la seconda giornata.

UNDER 17: Fiorentina 3-2 Lazio

Grande vittoria dei ragazzi di Guberti che tornano al successo in una partita combattuta contro un'ottima Lazio. I giovani gigliati, dopo essere stati rimontati dai biancocelesti, hanno avuto la forza di contro-rimontare il risultato grazie ai gol di Zemko e Nwagwu. 3 punti fondamentali che permettono ai gigliati di superare momentaneamente l'Empoli al primo posto del girone.

UNDER 16: Fiorentina 6-1 Catanzaro

Vittoria straripante dei ragazzi di mister Cristiani che, analogamente ai compagni dell'under 17, tornano alla vittoria dopo il pareggio di settimana scorsa. Partita dominata dall'inizio alla fine e 3 punti importantissimi per mantenere la co-leadership del girone C insieme alla Roma.

UNDER 15: Turno di Riposo

UNDER 14: Fiorentina 7-0 Virtus Entella

Altra vittoria netta di un weekend tutto sommato ottimo per le giovanili della Fiorentina. Anche i giovanissimi ragazzi dell'under 14, dominano e dilagano contro una Virtus Entella inerme di fronte allo straripante gioco viola. Degne di nota, nella goleada, la tripletta di Bini e la doppietta di Canu che permettono ai gigliati di consolidare il primato in classifica.

