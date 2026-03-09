Ottimo weekend per le giovanili, vincono tutte tranne la Primavera: tutti i risultati

Scopri come è andato il fine settimana in viola. A voi tutti i risultati del settore giovanile.

Come ogni fine settimana, vi proponiamo il recap dei risultati delle giovanili, che non hanno convinto come siamo abituati a vedere.

PRIMAVERA: Inter 3-2 Fiorentina

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Bologna, i ragazzi di Galloppa non sono riusciti a bissare il successo di mercoledì scorso. Nonostante una buona prestazione, a vincere sono i nerazzurri in zona Cesarini ribaltando il risultato negli ultimissimi minuti. Ai viola non basta un super Puzzoli autore di una doppietta e di una grandissima prestazione.