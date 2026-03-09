Ottimo weekend per le giovanili, vincono tutte tranne la Primavera: tutti i risultati

PRIMAVERA FEMMINILE: Turno di riposo
Viareggio Cup 1ª giornata : Fiorentina 5-1 Vis Pesaro—
Buona la prima per i ragazzi di mister Capparella che, travolgono con un convincente 5-1, la Vis Pesaro nella prima giornata della 76ª Viareggio Cup. Manita viola e buone sensazioni in vista delle prossime partite del torneo. Testa già a mercoledì prossimo quando i gigliati scenderanno nuovamente in campo per la seconda giornata.
UNDER 17: Fiorentina 3-2 Lazio—
Grande vittoria dei ragazzi di Guberti che tornano al successo in una partita combattuta contro un'ottima Lazio. I giovani gigliati, dopo essere stati rimontati dai biancocelesti, hanno avuto la forza di contro-rimontare il risultato grazie ai gol di Zemko e Nwagwu. 3 punti fondamentali che permettono ai gigliati di superare momentaneamente l'Empoli al primo posto del girone.
UNDER 16: Fiorentina 6-1 Catanzaro—
Vittoria straripante dei ragazzi di mister Cristiani che, analogamente ai compagni dell'under 17, tornano alla vittoria dopo il pareggio di settimana scorsa. Partita dominata dall'inizio alla fine e 3 punti importantissimi per mantenere la co-leadership del girone C insieme alla Roma.
UNDER 15: Turno di Riposo
UNDER 14: Fiorentina 7-0 Virtus Entella—
Altra vittoria netta di un weekend tutto sommato ottimo per le giovanili della Fiorentina. Anche i giovanissimi ragazzi dell'under 14, dominano e dilagano contro una Virtus Entella inerme di fronte allo straripante gioco viola. Degne di nota, nella goleada, la tripletta di Bini e la doppietta di Canu che permettono ai gigliati di consolidare il primato in classifica.
