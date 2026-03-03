Galloppa: “Ogni partita scontro diretto. La rosa mantiene alto il livello”

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro il Bologna:
Contro il Cesena ci è mancato il gol, ma è un fattore che quest'anno ci sta mancando tanto. Perdiamo sempre nello stesso modo. Conosciamo vantaggi e rischi che corriamo, però vorrei sempre vedere una squadra così. Dobbiamo poi curare i dettagli. Cerchiamo di cambiare poco, sono ragazzi giovani e possono giocare anche in partite ravvicinate. Valutiamo via via. Abbiamo una rosa che ci permette di mantenere alto il livello.
Come tutte le altre è uno scontro diretto. Ci sono tante squadre in pochi punti, per stare lì ci vuole forza mentale. Alla fine si sta rivelando un campionato incredibile. Ogni partita la viviamo come se fosse uno scontro diretto, sarà molto importante.
