Weekend positivo per le giovanili viola: scopri i risultati e le classifiche

PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina ha sfidato la Lazio sabato alle 15:00 in una gara tutt’altro che semplice per i viola, considerando che gli ospiti arrivavano da una serie di 12 risultati utili consecutivi. Gli uomini di Galloppa, però, non si sono lasciati intimorire dalle statistiche e hanno regalato spettacolo al Viola Park. È arrivata una vittoria schiacciante e allo stesso tempo convincente per 4-1. Gli autori delle reti sono stati Conti, Sadotti, Braschi e, nel finale, c’è stato spazio anche per Deli. La Fiorentina, oltre le quattro reti realizzate, ha creato molte altre occasioni, colpendo più volte i legni. Con questa vittoria, i gigliati salgono al comando della classifica a quota 46 punti, con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Parma. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]