Weekend positivo per le giovanili viola: scopri i risultati e le classifiche

Fine settimana positivo per il settore giovanile della Fiorentina, che ottiene risultati utili in tutte le categorie. Scopri tutte le partite e le classifiche aggiornate.
Iacopo Salvatori

PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina ha sfidato la Lazio sabato alle 15:00 in una gara tutt’altro che semplice per i viola, considerando che gli ospiti arrivavano da una serie di 12 risultati utili consecutivi. Gli uomini di Galloppa, però, non si sono lasciati intimorire dalle statistiche e hanno regalato spettacolo al Viola Park. È arrivata una vittoria schiacciante e allo stesso tempo convincente per 4-1. Gli autori delle reti sono stati Conti, Sadotti, Braschi e, nel finale, c’è stato spazio anche per Deli. La Fiorentina, oltre le quattro reti realizzate, ha creato molte altre occasioni, colpendo più volte i legni. Con questa vittoria, i gigliati salgono al comando della classifica a quota 46 punti, con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Parma. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

PRIMAVERA FEMMINILE: Domenica alle 15:30 il Milan, capolista prima del match, ha ospitato la Fiorentina in un incontro terminato a reti bianche. Con questo pareggio i rossoneri hanno perso la prima posizione in classifica a favore della Juventus, mentre le viola hanno mantenuto la 9º posizione.

UNDER 18: La Fiorentina impegnata nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, ha disputato una buona prova, ottenendo un pareggio per 1-1. Alla rete del vantaggio bergamasco firmata da Marrone ha risposto Cianciulli dagli undici metri, con un’esecuzione perfetta che ha superato il portiere bergamasco, nonostante avesse intuito la traiettoria. Con questo punto la Fiorentina resta al 9º posto con 33 punti, a -6 dalla prima posizione utile per i playoff, momentaneamente occupata dal Cesena. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

UNDER 17: Riposo [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

UNDER 16: Domenica al Viola Park la Fiorentina ha battuto in rimonta il Pescara per 2-1, grazie ad un’ottima reazione nella seconda frazione di gioco. I viola hanno trovato le reti decisive con Sharka e Bernamonte; proprio quest’ultimo, al 69’, ha segnato una splendida rete con un tiro-cross direttamente dalla bandierina che ha superato il portiere biancazzurro. Con questi tre punti i gigliati restano in testa alla classifica insieme alla Roma, entrambe a quota 45, e si sfideranno nello scontro diretto decisivo del prossimo weekend. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

UNDER 15: Domenica alle ore 11:00 i ragazzi di mister Balestracci sono stati semplicemente incontenibili: una vittoria schiacciante per 9-2 contro un Pescara poco lucido e mai realmente in partita. La Fiorentina sale così a quota 39 punti agganciando la Lazio, approfittando del passo falso contro la Juve Stabia. Per i viola, domenica 1 marzo, si prospetta una sfida tanto importante quanto complessa: la trasferta contro la Roma, attualmente capolista con 42 punti. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di alta classifica della formazione gigliata. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

UNDER 14: Arriva un’altra vittoria per i classe 2012, che sabato alle 12:00 hanno ospitato il Pontedera al Viola Park, conducendo l’ennesima ottima prestazione stagionale. Grazie alle reti di Piu, Canu e Remorini, i viola si sono imposti per 3-0, consolidando ulteriormente il primo posto in classifica. La squadra più vicina resta l’Empoli, su cui i gigliati difendono un vantaggio di 10 punti.

