Weekend positivo per le giovanili viola: scopri i risultati e le classifiche

UNDER 18: La Fiorentina impegnata nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, ha disputato una buona prova, ottenendo un pareggio per 1-1. Alla rete del vantaggio bergamasco firmata da Marrone ha risposto Cianciulli dagli undici metri, con un’esecuzione perfetta che ha superato il portiere bergamasco, nonostante avesse intuito la traiettoria. Con questo punto la Fiorentina resta al 9º posto con 33 punti, a -6 dalla prima posizione utile per i playoff, momentaneamente occupata dal Cesena. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]
UNDER 17: Riposo [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]
UNDER 16: Domenica al Viola Park la Fiorentina ha battuto in rimonta il Pescara per 2-1, grazie ad un’ottima reazione nella seconda frazione di gioco. I viola hanno trovato le reti decisive con Sharka e Bernamonte; proprio quest’ultimo, al 69’, ha segnato una splendida rete con un tiro-cross direttamente dalla bandierina che ha superato il portiere biancazzurro. Con questi tre punti i gigliati restano in testa alla classifica insieme alla Roma, entrambe a quota 45, e si sfideranno nello scontro diretto decisivo del prossimo weekend. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]
UNDER 15: Domenica alle ore 11:00 i ragazzi di mister Balestracci sono stati semplicemente incontenibili: una vittoria schiacciante per 9-2 contro un Pescara poco lucido e mai realmente in partita. La Fiorentina sale così a quota 39 punti agganciando la Lazio, approfittando del passo falso contro la Juve Stabia. Per i viola, domenica 1 marzo, si prospetta una sfida tanto importante quanto complessa: la trasferta contro la Roma, attualmente capolista con 42 punti. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di alta classifica della formazione gigliata. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]
UNDER 14: Arriva un’altra vittoria per i classe 2012, che sabato alle 12:00 hanno ospitato il Pontedera al Viola Park, conducendo l’ennesima ottima prestazione stagionale. Grazie alle reti di Piu, Canu e Remorini, i viola si sono imposti per 3-0, consolidando ulteriormente il primo posto in classifica. La squadra più vicina resta l’Empoli, su cui i gigliati difendono un vantaggio di 10 punti.
