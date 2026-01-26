Tutti i risultati di questo fine settimana: Primavera in vetta, crepe in Under 18.

Un fine settimana tutt'altro che pieno di impegni per il settore giovanile viola, che ha visto scendere in campo la Primavera (femminile e maschile), l'Under 18 e l'Under 14.

Primavera

La Primavera maschile [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA] ha sfidato il Genoa al Viola Park sabato alle ore 11:00. Dopo ben 4 traverse colpite dai viola (Jallow, Deli, Angiolini e Turnone), la squadra di mister Galloppa riesce a portare a casa 3 punti indispensabili per tornare in vetta alla classifica: il potentissimo destro di Atzeni spiazza completamente il portiere rossoblù e regala la vittoria ai suoi. Un occhio di riguardo per Alessandro Perrotti, classe 2008 che ha esordito al posto di Luis Balbo (convocato in prima squadra), dopo aver siglato il 2-0 al Parma in Under 18 la scorsa settimana. Le pari età della Femminile hanno invece perso a Verona, incassando il tris e trovando solo la rete di Sarti. Adesso la squadra di mister Gori si trova terzultima con soli 11 punti.