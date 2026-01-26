Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news giovanili Tutti i risultati di questo fine settimana: Primavera in vetta, crepe in Under 18.

giovanili

Tutti i risultati di questo fine settimana: Primavera in vetta, crepe in Under 18.

Tutti i risultati di questo fine settimana: Primavera in vetta, crepe in Under 18. - immagine 1
Tutti risultati di questo weekend di partite.
Giada Di Stefano

Un fine settimana tutt'altro che pieno di impegni per il settore giovanile viola, che ha visto scendere in campo la Primavera (femminile e maschile), l'Under 18 e l'Under 14. 

Primavera

—  

La Primavera maschile  [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA] ha sfidato il Genoa al Viola Park sabato alle ore 11:00. Dopo ben 4 traverse colpite dai viola (Jallow, Deli, Angiolini e Turnone), la squadra di mister Galloppa riesce a portare a casa 3 punti indispensabili per tornare in vetta alla classifica: il potentissimo destro di Atzeni spiazza completamente il portiere rossoblù e regala la vittoria ai suoi. Un occhio di riguardo per Alessandro Perrotti, classe 2008 che ha esordito al posto di Luis Balbo (convocato in prima squadra), dopo aver siglato il 2-0 al Parma in Under 18 la scorsa settimana. Le pari età della Femminile hanno invece perso a Verona, incassando il tris e trovando solo la rete di Sarti. Adesso la squadra di mister Gori si trova terzultima con soli 11 punti.

Under 18

—  

I classe 2008 guidati da Capparella, dopo la vittoria casalinga contro il Parma, non sono riusciti a segnare al Cesena, prendendo anch'essi 3 goal. La classifica dell'unico girone Nazionale li vede attualmente al nono posto e si confermano l'unica squadra delle giovanili viola a non risiedere in zona playoff. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]

Under 17: Rinviato il derby con l'Empoli. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]

Under 16 e Under 15:RIPOSO  

Under 14

—  

Si confermano vittoriosi i ragazzi del 2012, che sono andati ad Arezzo a vincere 5-0. Le reti portano la firma di: Bini, Più, Remorini, Cecioni e Canu. 

 

Leggi anche
Nazionale Under 16: Cinque viola convocati da Pasqual; l’elenco non è senza sorprese
Due infortuni al crociato e adesso la ripresa: ufficiale Presta al Gavorrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA