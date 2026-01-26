Un fine settimana tutt'altro che pieno di impegni per il settore giovanile viola, che ha visto scendere in campo la Primavera (femminile e maschile), l'Under 18 e l'Under 14.
Tutti i risultati di questo fine settimana: Primavera in vetta, crepe in Under 18.
Primavera—
La Primavera maschile [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA] ha sfidato il Genoa al Viola Park sabato alle ore 11:00. Dopo ben 4 traverse colpite dai viola (Jallow, Deli, Angiolini e Turnone), la squadra di mister Galloppa riesce a portare a casa 3 punti indispensabili per tornare in vetta alla classifica: il potentissimo destro di Atzeni spiazza completamente il portiere rossoblù e regala la vittoria ai suoi. Un occhio di riguardo per Alessandro Perrotti, classe 2008 che ha esordito al posto di Luis Balbo (convocato in prima squadra), dopo aver siglato il 2-0 al Parma in Under 18 la scorsa settimana. Le pari età della Femminile hanno invece perso a Verona, incassando il tris e trovando solo la rete di Sarti. Adesso la squadra di mister Gori si trova terzultima con soli 11 punti.
Under 18—
I classe 2008 guidati da Capparella, dopo la vittoria casalinga contro il Parma, non sono riusciti a segnare al Cesena, prendendo anch'essi 3 goal. La classifica dell'unico girone Nazionale li vede attualmente al nono posto e si confermano l'unica squadra delle giovanili viola a non risiedere in zona playoff. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]
Under 17: Rinviato il derby con l'Empoli. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]
Under 16 e Under 15:RIPOSO
Under 14—
Si confermano vittoriosi i ragazzi del 2012, che sono andati ad Arezzo a vincere 5-0. Le reti portano la firma di: Bini, Più, Remorini, Cecioni e Canu.
