Nazionale Under 16: Cinque viola convocati da Pasqual; l’elenco non è senza sorprese

Scopriamo insieme chi sono i cinque convocati di Manuel Pasqual per questo ritiro.

Redazione VN 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 15:36)

La Fiorentina continua a parlare il linguaggio del futuro e lo fa ancora una volta attraverso il suo vivaio. Manuel Pasqual, ex difensore e capitano viola, oggi commissario tecnico della Nazionale Under 16, ha convocato cinque talenti gigliati classe 2010 per il raduno in programma dal 23 al 25 gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. In totale saranno sessanta i ragazzi chiamati a raccolta, tutti nati nel 2010, che verranno suddivisi in tre squadre – Nazionale, Selezione A e Selezione B – ognuna delle quali scenderà in campo due volte nel corso delle giornate di lavoro.

La Fiorentina risponde presente con un gruppo variegato e di qualità. In difesa l’unico rappresentante viola è il centrale romano Mattia Barbone, ormai presenza fissa in azzurro sin dall’inizio della stagione. Sulla corsia arriva invece la prima chiamata per Paolo Paris, quinto di centrocampo approdato quest’anno dal Brescia. In mezzo al campo spazio ancora una volta a Filippo Castagnoli, mentre per il reparto offensivo Pasqual ha scelto il figlio d'arte Mattia Barzagli e il “solito” Federico Croci, che attualmente milita in Under 17 con i classe 2009, e confermato tra i punti di riferimento dell’attacco azzurro.

Qualche sorpresa, però, non è mancata. In molti si aspettavano di leggere anche il nome di Lorenzo Bernamonte, che dopo la gara contro la Lazio ha invece raggiunto il ritiro della Nazionale Under 17, collezionando minutaggio da sottoetà in entrambe le partite contro la Spagna e partendo oggi da titolare. Assente ancheAngelo Gobbo, autore di 11 reti nel girone C del campionato nazionale Under 16. L’attaccante sembrava figurare nella lista iniziale, ma l’espulsione rimediata nella trasferta di Frosinone e le conseguenti due giornate di squalifica hanno portato alla mancata convocazione. Resta comunque forte l’impronta viola su questa Nazionale Under 16, ulteriore conferma della qualità del lavoro portato avanti dal settore giovanile della Fiorentina e di un futuro che, ancora una volta, parla sempre più azzurro.