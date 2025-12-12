Italia Under 16, Pasqual chiama 4 viola per il doppio test contro il Portogallo

Ecco l'elenco dei convocati per la doppia sfida tra Italia Under 16 e Portogallo. Ci sono ben 4 giocatori della Fiorentina

Ultimo impegno del 2025 per la Nazionale Under 16 , che affronterà i pari età del Portogallo in un doppio test amichevole, in programma martedì 16 alle ore 15:00 e giovedì 18 dicembre alle ore 11:00 al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Gli Azzurrini arrivano alla doppia sfida dopo aver affrontato l’Inghilterra ad agosto a Roma, un successo per 2-1 e un ko, con lo stesso risultato, la Spagna a settembre a Las Rozas, una sconfitta per 1-0 e una vittoria per 2-1, l’Under 17 del Galles a ottobre a Ferentino, un pareggio per 1-1 e un successo per 3-2.