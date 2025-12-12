Ultimo impegno del 2025 per la Nazionale Under 16, che affronterà i pari età del Portogallo in un doppio test amichevole, in programma martedì 16 alle ore 15:00 e giovedì 18 dicembre alle ore 11:00 al Centro Tecnico Federale di Coverciano.
Italia Under 16, Pasqual chiama 4 viola per il doppio test contro il Portogallo
Gli Azzurrini arrivano alla doppia sfida dopo aver affrontato l’Inghilterra ad agosto a Roma, un successo per 2-1 e un ko, con lo stesso risultato, la Spagna a settembre a Las Rozas, una sconfitta per 1-0 e una vittoria per 2-1, l’Under 17 del Galles a ottobre a Ferentino, un pareggio per 1-1 e un successo per 3-2.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domenica 14 dicembre a Firenze. Nell'elenco figurano anche i giovani Barbone, Croci, Bernamonte e Castagnoli della Fiorentina. La lista completa:
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noah Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Torino), Abdou Samath Seye (Milan)
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa)
