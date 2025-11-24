Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Gravina: “Fermare il campionato per i playoff a marzo opzione non percorribile”

nazionali

Gravina: “Fermare il campionato per i playoff a marzo opzione non percorribile”

Gravina
I concetti espressi dal numero uno della Federcalcio in conferenza stampa
Redazione VN

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa chiudendo definitivamente alla possibilità di una pausa della Serie A in occasione dei playoff per accedere ai Mondiali 2026 che l'Italia disputerà a marzo contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro una tra Bosnia e Galles.

Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale. Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso.

Leggi anche
Playoff Mondiali: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord, possibile Dzeko in finale
Viola in Nazionale: ok gli azzurrini, sfuma il sogno di Dzeko

© RIPRODUZIONE RISERVATA