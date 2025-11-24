Gravina: “Fermare il campionato per i playoff a marzo opzione non percorribile”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa chiudendo definitivamente alla possibilità di una pausa della Serie A in occasione dei playoff per accedere ai Mondiali 2026 che l'Italia disputerà a marzo contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro una tra Bosnia e Galles.
Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale. Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso.
