L'Italia conosce il nome degli ostacoli sul proprio percorso verso la tanto sospirata qualificazione ai Mondiali di USA, Messico e Canada 2026. Dalle ore 13 a Zurigo, la UEFA si è proceduti al sorteggio delle semifinali e degli accoppiamenti per le finali che si giocheranno alla fine di marzo, tra il 26 e il 31 marzo 2026.
Playoff Mondiali: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord, possibile Dzeko in finale
L'esito del sorteggio di Zurigo
Gli azzurri, inseriti nel percorso A, disputeranno in casa la semifinale contro l'Irlanda del Nord, mentre per quel che riguarda l'eventuale finale, la gara si giocherà in trasferta, sempre in gara secca, contro la vincente di Galles contro Bosnia (dove gioca il viola Dzeko).
