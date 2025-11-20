Playoff Mondiali: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord, possibile Dzeko in finale

L'Italia conosce il nome degli ostacoli sul proprio percorso verso la tanto sospirata qualificazione ai Mondiali di USA, Messico e Canada 2026. Dalle ore 13 a Zurigo, la UEFA si è proceduti al sorteggio delle semifinali e degli accoppiamenti per le finali che si giocheranno alla fine di marzo, tra il 26 e il 31 marzo 2026.