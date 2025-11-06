Nazionale Under 16: Pasqual non sbaglia coi baby viola in campo! Ecco chi sono.

Vi proponiamo il resoconto dei due incontri amichevoli tra Italia e Ucraina Under 16, focalizzandoci sui due protagonisti viola.

Giada Di Stefano 6 novembre - 14:58

Le Nazionali di Italia e Ucraina Under 16 si sono affrontate nelle due sfide amichevoli al "centro tecnico federale FIGC Coverciano" di Firenze. La prima è andata in onda martedì alle 15:00, mentre la seconda si è giocata stamani (giovedì alle 11:00), con gli azzurrini guidati dall'ex terzino sinistro e capitano viola Manuel Pasqual, che per questo ritiro ha convocato dalla Fiorentina l'esterno Lorenzo Bernamonte ed il difensore centrale Mattia Barbone, entrambi 2010.

Due giorni fa si è svolta la partita definita dal mister una "prestazione convincente", che ha visto gli italiani stravincere con un trionfale 6-2 sugli ucraini. Dopo aver sbloccato la partita all' 11', l'Italia Under 16 subisce il momentaneo 1-1, per poi tornare in vantaggio al 23' e calando il tris 7' dopo. Nella ripresa c'è il secondo e ultimo goal degli ospiti, ma poi i ragazzi di Pasqual danno il via alla goleada con due calci di rigore, per poi chiudere definitivamente i conti al 78'. La seconda sfida, quella di oggi, invece, è terminata a rete inviolata per la Nazionale azzurra: il 3-0 chiude questo ritiro di Novembre con i goal arrivati da tre marcatori bianconeri al 24', 39' e 84'.

Ma arriviamo alle prestazioni dei baby viola con la maglia azzurra... — Come suddetto, Lorenzo Bernamonte e Mattia Barbone hanno regolarmente partecipato a questi incontri, alternandosi la titolarità con i connazionali. Il primo è apparso tra i primi 11 durante la sfida di martedì, mostrando le sue doti tecniche a tutti gli spettatori e mettendo a segno la seconda rete, quella del vantaggio (al 23'), delle sei rifilate all'Ucraina. Nella seconda gara, ha giocato poco più di un quarto d'ora, contribuendo alla spinta offensiva della squadra. Per quanto riguarda Barbone, invece, è entrato agli sgoccioli del secondo tempo della sfida di martedì, ma si è fatto notare durante la gara di stamani, quando, da titolare, si è confermato un difensore a cui potersi affidare senza avere paura degli avversari, come abbiamo visto al 17', quando col corpo ha deviato in corner il tiro diretto in porta di un avversario: gli sviluppi del calcio d'angolo non si rivelano pericolosi per gli azzurrini. Verrà sostituito all' 88' per un compagno bianconero, dello stesso ruolo. Così, entrambi si sono nuovamente dimostrati capaci di rappresentare al meglio questa maglia sotto gli occhi del direttore del settore giovanile viola Valentino Angeloni e il suo vice Maurizio Niccolini e quelli di chi più di tutti li conosce: il loro mister Enrico Cristiani.

I loro impegni in casa viola dopo il rientro — Barbone e Bernamonte non perderanno tempo al loro rientro al Viola Park. Il calendario prevede infatti la trasferta a Catanzaro (domenica 9/11 alle 14:00), alla quale tutti i ragazzi dovranno arrivare nella migliore forma, per cercare di superare Empoli e Bari a pari punti coi viola (15) e riacciuffare la Lazio, prima in classifica con 2 punti in più (17).