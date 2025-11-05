Dopo la sfida di Youth League, Marco Capparella resterà ancora alla guida della Primavera anche per la prossima giornata di campionato, in programma domenica sul campo del Frosinone.In parallelo, l’Under-18 sarà affidata - salvo cambi dell’ultimo momento - a Marco Benassi, già membro dello staff tecnico di Capparella con il ruolo di vice-allenatore.
Giovanili, sarà Capparella-bis con la Primavera. In U-18, chance per Benassi!
Le ultime sistemazioni sulle panchine delle giovanili viola dopo la "promozione" di Galloppa in Prima Squadra
Per Benassi si tratta di un'importante esperienza da tecnico principale, anche se solo temporanea: guiderà la squadra nella trasferta in casa del Milan, valida per la prossima giornata di campionato.
