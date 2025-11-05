VN – Tutto esaurito alla Mewa Arena. 600 cuori viola seguiranno la prima di Galloppa

Domani Galloppa farà il suo esordio sulla panchina della prima squadra viola. Ecco quanti tifosi viola andranno in Germania

Nel caos societario e tecnico di questi giorni in molti si sono dimenticati della sfida di domani in Germania tra il Mainz e la Fiorentina. Una sfida tra due squadre che militano nelle zone altissime del maxi girone di Conference League, ma che allo stesso tempo condividono anche l'ultimo posto nei propri campionati domestici.

Da una parte i tifosi viola hanno vissuto giorni burrascosi. Prima l'addio di Pradé, poi la sconfitta contro il Lecce e infine l'esonero di Pioli con la conseguente nomina di Galloppa come allenatore ad interim. Domani sarà infatti l'esordio da tecnico della prima squadra viola dell'ex calciatore del Parma.

A seguire questa "prima volta", secondo quanto raccolto dal nostro inviato in Germania, saranno circa 600 cuori viola, in arrivo da Firenze e non solo. Dall'altra parte, nonostante un momento da dimenticare, ci sarà il tutto esaurito. Più di 30.000 tifosi del Mainz proveranno a spingere la proprio squadra alla vittoria, in una Mewa Arena praticamente sold out.