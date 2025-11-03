D’Aversa per salvare la Fiorentina? Negli ultimi anni solo esoneri e retrocessioni

LEGGI ANCHE
D'Aversa resta comunque nella massima serie e va alla Sampdoria: esonero dopo ventidue giornate con i blucerchiati quattro punti sopra la zona retrocessione. La stagione seguente è al Lecce: esonero dopo ventotto giornate a causa di un testa a testa (letterale) con l'attaccante del Verona, Henry, ma anche per una classifica che vedeva i salentini un punto sopra la zona calda. Quindi, ecco l'Empoli, nella passata annata: completa il campionato, centra una semifinale di Coppa Italia, ma arriva diciottesimo e retrocede in Serie B.
Adesso, per D'Aversa può esserci l'occasione della panchina della Fiorentina. Una Fiorentina ultima in classifica, ancora a secco di vittorie e nel caos completo anche sul fronte dirigenziale. Sarà lui il dopo Pioli?
