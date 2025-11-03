D’Aversa per salvare la Fiorentina? Negli ultimi anni solo esoneri e retrocessioni

Viola News
Il curriculum non è incoraggiante
Stefano Fantoni
Stefano Fantoni 

Roberto D'Aversa sta superando la concorrenza per sostituire, quando (e se?) sarà esonerato, Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Classe '75, nativo di Stoccarda, D'Aversa ha un curriculum che nelle ultime stagioni è tutt'altro che incoraggiante. Ma andiamo con ordine.

La prima esperienza in Serie A è sulla panchina del Parma, annata 2018/19, neopromosso e condotto nella massima serie con la risalita in due stagioni dalla C. Quattordicesimo posto e conferma per la stagione successiva, dove arriva undicesimo. Nell'estate del 2020 viene sostituito da Liverani, che tuttavia gli cederà il posto a gennaio. A fine stagione però sarà retrocessione da ultimo in classifica.

D'Aversa resta comunque nella massima serie e va alla Sampdoria: esonero dopo ventidue giornate con i blucerchiati quattro punti sopra la zona retrocessione. La stagione seguente è al Lecce: esonero dopo ventotto giornate a causa di un testa a testa (letterale) con l'attaccante del Verona, Henry, ma anche per una classifica che vedeva i salentini un punto sopra la zona calda. Quindi, ecco l'Empoli, nella passata annata: completa il campionato, centra una semifinale di Coppa Italia, ma arriva diciottesimo e retrocede in Serie B.

Adesso, per D'Aversa può esserci l'occasione della panchina della Fiorentina. Una Fiorentina ultima in classifica, ancora a secco di vittorie e nel caos completo anche sul fronte dirigenziale. Sarà lui il dopo Pioli?

